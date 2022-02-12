Пашинян про ситуацію на кордоні

13:02 20 травень Київ, Україна

На території Вірменії, на кордоні з Азербайджаном , знаходиться понад 600 військовослужбовців Збройних сил Азербайджану.

Про це в четвер, 20 травня, повідомляє Інтерфакс.

"Оперативна ситуація на ділянках в Сюнікській і Гегаркунікській областях, куди вторглися азербайджанські ЗС, не змінилася. Ситуація напружена. У достатній кількості азербайджанські військові знаходяться на різних територіях Вірменії, близько 500-600 осіб", - сказав Пашинян на засіданні уряду.

Він зазначив, що ЗС Вірменії зроблять максимум для запобігання військовому зіткненню.