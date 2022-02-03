Пашинян інформував Кремль про вторгнення Азербайджану

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В.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян повідомив Володимиру Путіну, що Генеральна прокуратура Вірменії порушила кримінальну справу стосовно Азербайджану за посягання на територіальну цілісність.

Про це повідомила пресслужба Кабміну Вірменії в п'ятницю, 14 травня.

"В.о. прем'єр-міністра Вірменії поінформував президента Путіна про те, що сьогодні він доручив офіційно звернутися в ОДКБ для початку консультацій відповідно до статті 2 договору організації", - сказано в повідомленні.

У Міноборони Вірменії повідомили ТАСС, що азербайджанські військові знаходяться на вірменській території в прикордонній Сюнікській області.

"В ході вчорашніх переговорів наша сторона жорстко зажадала вивести війська, зазначивши, що не збирається поступатися жодним метром нашої території. ЗС противника поки знаходяться на даній ділянці в Сюніке, за нашими відомостями, чекають указів керівництва", - зазначили у відомстві.

Напередодні Пашинян звинуватив Азербайджан у посяганні на суверенну територію Вірменії.



Генпрокурор Вірменії вже порушив кримінальну справу за статтею на посягання на територіальну цілісність.



В Азербайджані відповіли, що заяви Пашиняна мають провокаційний характер, а прикордонні війська "займають позиції, що належать Азербайджану" в Лачинському і Кельбаджарському районах, які Вірменія в минулому році передала в рамках мирової угоди після загострення в Нагірному Карабаху. Азербайджан стверджує, що зміцнює кордони.