Пашинян інформував Кремль про вторгнення Азербайджану

В.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян повідомив Володимиру Путіну, що Генеральна прокуратура Вірменії порушила кримінальну справу стосовно Азербайджану за посягання на територіальну цілісність.
Про це повідомила пресслужба Кабміну Вірменії в п'ятницю, 14 травня.
У Міноборони Вірменії повідомили ТАСС, що азербайджанські військові знаходяться на вірменській території в прикордонній Сюнікській області.
Напередодні Пашинян звинуватив Азербайджан у посяганні на суверенну територію Вірменії.
Генпрокурор Вірменії вже порушив кримінальну справу за статтею на посягання на територіальну цілісність.
В Азербайджані відповіли, що заяви Пашиняна мають провокаційний характер, а прикордонні війська "займають позиції, що належать Азербайджану" в Лачинському і Кельбаджарському районах, які Вірменія в минулому році передала в рамках мирової угоди після загострення в Нагірному Карабаху. Азербайджан стверджує, що зміцнює кордони.
Генпрокурор Вірменії вже порушив кримінальну справу за статтею на посягання на територіальну цілісність.
В Азербайджані відповіли, що заяви Пашиняна мають провокаційний характер, а прикордонні війська "займають позиції, що належать Азербайджану" в Лачинському і Кельбаджарському районах, які Вірменія в минулому році передала в рамках мирової угоди після загострення в Нагірному Карабаху. Азербайджан стверджує, що зміцнює кордони.
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