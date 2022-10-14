ПАРЄ оцінило рішення визнати Росії країною-терористом

Міжнародні організації "почують" про рішення ПАРЄ визнати терористичним російський режим, що діє.
Про це заявив Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс на брифінгу, присвяченому завершенню осінньої сесії ПАРЄ.
Він також наголосив, що завдяки правилам ПАРЄ, прийнятим у 2019 році, вже через два дні після того, як Росія розв'язала війну, було ухвалено рішення призупинити права Росії в організації, а через три тижні – виключити її з Ради Європи.
При цьому він зазначив: "ООН таких правил не має. ОБСЄ також не має таких правил.
Водночас, зазначив Кокс, "я дізнався від колег, які працюють в ОБСЄ, що вони обговорюють ситуацію, оскільки Росія блокує все. І якщо організація не може працювати, тому що цьому перешкоджає одна із країн-членів, то треба щось робити (...) ОБСЄ може це обговорювати, але не мені давати такі поради”.
За словами президента ПАРЄ, ООН також має ухвалювати рішення.
За словами президента ПАРЄ, ООН також має ухвалювати рішення.
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