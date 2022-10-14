ПАРЄ оцінило рішення визнати Росії країною-терористом

20:46 14 жовтня Київ, Україна

Міжнародні організації "почують" про рішення ПАРЄ визнати терористичним російський режим, що діє.



Про це заявив Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс на брифінгу, присвяченому завершенню осінньої сесії ПАРЄ.

"Асамблея мала рацію, сказавши "нинішній терористичний режим". І це буде почути в інших міжнародних організаціях", - сказав Кокс.

Він також наголосив, що завдяки правилам ПАРЄ, прийнятим у 2019 році, вже через два дні після того, як Росія розв'язала війну, було ухвалено рішення призупинити права Росії в організації, а через три тижні – виключити її з Ради Європи.

"Я думаю, це вразило інші міжнародні організації", - наголосив Кокс.

При цьому він зазначив: "ООН таких правил не має. ОБСЄ також не має таких правил.

Водночас, зазначив Кокс, "я дізнався від колег, які працюють в ОБСЄ, що вони обговорюють ситуацію, оскільки Росія блокує все. І якщо організація не може працювати, тому що цьому перешкоджає одна із країн-членів, то треба щось робити (...) ОБСЄ може це обговорювати, але не мені давати такі поради”.



За словами президента ПАРЄ, ООН також має ухвалювати рішення.

"Вона має знайти відповіді на такі питання, як нездатність використовувати кращу існуючу систему, Міжнародний кримінальний суд для ситуацій агресивної війни. Тому що чинний мандат цього не дозволяє, і для зміни мандату потрібно, щоб не заперечувала Рада Безпеки, а головний призвідник каже, що цього не буде ніколи, тоді потрібно знайти вирішення цієї ситуації. І наслідком такої ситуації буде розуміння, що якщо вирішити її за допомогою одних структур неможливо, хоча вся світова спільнота розуміє, що ведеться агресивна війна і що не можна залишати це безкарною, то потрібно створити інші структури", - вважає Кокс.