Партія влади Грузії прийняла рішення припинити використовувати термін "президент" при зверненні до Саломе Зурабішвілі та повністю ігнорувати її статус, заявив виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе. Він зазначив, що Зурабішвілі не має легітимності серед депутатів, обраних народом, і більшості, яка підтримала її вибір. Тому вони звертатимуться до неї просто як до Саломе Зурабішвілі, опозиційного політика.
Заява Мдінарадзе викликана обуренням у партії через інтерв'ю Зурабішвілі французькому телеканалу LCI. У ході розмови її запитали про можливість того, що володимир путін і Сі Цзіньпін можуть постати перед судом. У відповідь Зурабішвілі, уникаючи назви імен, висловила думку про те, що має настати історичний момент, який усе роз'яснить, але зазначила, що вважає це малоймовірним.
Уряд Грузії висловив занепокоєння, що висловлювання Зурабішвілі можуть зашкодити стратегічній співпраці з Китаєм. Прем'єр-міністр Гарібашвілі стверджує, що заяви Зурабішвілі не мають значення, і особисто зустрівся з послом Китаю в Грузії, щоб підтвердити дружбу та підтримку країни Китаю та Сі Цзіньпіну.
У липні Грузія та Китай підвищили рівень своєї двосторонньої співпраці до стратегічного партнерства, викликавши критику опозиції в Грузії. Напруженість у відносинах між партією при владі та опозиційною президенткою Зурабішвілі регулярно призводить до конфліктів.
Заява Мдінарадзе викликана обуренням у партії через інтерв'ю Зурабішвілі французькому телеканалу LCI. У ході розмови її запитали про можливість того, що володимир путін і Сі Цзіньпін можуть постати перед судом. У відповідь Зурабішвілі, уникаючи назви імен, висловила думку про те, що має настати історичний момент, який усе роз'яснить, але зазначила, що вважає це малоймовірним.
Уряд Грузії висловив занепокоєння, що висловлювання Зурабішвілі можуть зашкодити стратегічній співпраці з Китаєм. Прем'єр-міністр Гарібашвілі стверджує, що заяви Зурабішвілі не мають значення, і особисто зустрівся з послом Китаю в Грузії, щоб підтвердити дружбу та підтримку країни Китаю та Сі Цзіньпіну.
У липні Грузія та Китай підвищили рівень своєї двосторонньої співпраці до стратегічного партнерства, викликавши критику опозиції в Грузії. Напруженість у відносинах між партією при владі та опозиційною президенткою Зурабішвілі регулярно призводить до конфліктів.
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