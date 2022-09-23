Партія Орбана планує провести загальнонаціональне опитування щодо підтримки санкцій проти росії

Партії правлячої коаліції Угорщини попросили провести загальнонаціональне опитування про підтримку угорським населенням енергетичних санкцій ЄС проти росії.
Про це пише Euractiv.
Після дводенного засідання парламентської групи правлячої партії "Фідес" та її партнера KDNP, яку багато хто вважає партією-сателітом, провідні політики повідомили журналістам у четвер, що коаліція "закликала уряд провести національні консультації щодо санкцій проти росії".
Але не за всіма 11 тисячами обмежувальних заходів, які вже діють, тому що це було б неможливо, а лише за енергетичними санкціями, оскільки "вони завдають шкоди і ставлять росію у скрутне становище", уточнив голова фракції "Фідес" Мате Кочиш.
За словами Кочиша, росія стала багатшою, а Європа – біднішою, і якби санкції скасували, то не було б ні інфляції, ні рецесії.
На його думку, в ЄС ще ніхто не питав людей про санкції: угорський уряд зробить це першим і зможе "використати це пізніше".
Національні консультації з різних тем, починаючи від міграції до заходів COVID-19, стали центральним інструментом для уряду Віктора Орбана, який перебуває при владі з 2010 року, щоб продемонструвати підтримку своєї внутрішньої політики.
Неофіційні опитування, відмінні від національних референдумів, які передбачають суворі нормативні вимоги, доступні кожному повнолітньому в Угорщині, анкету можна надіслати поштою або заповнити онлайн, і їх критикують за те, що вони містять упереджені та навідні питання.
Про це пише Euractiv.
Після дводенного засідання парламентської групи правлячої партії "Фідес" та її партнера KDNP, яку багато хто вважає партією-сателітом, провідні політики повідомили журналістам у четвер, що коаліція "закликала уряд провести національні консультації щодо санкцій проти росії".
Але не за всіма 11 тисячами обмежувальних заходів, які вже діють, тому що це було б неможливо, а лише за енергетичними санкціями, оскільки "вони завдають шкоди і ставлять росію у скрутне становище", уточнив голова фракції "Фідес" Мате Кочиш.
За словами Кочиша, росія стала багатшою, а Європа – біднішою, і якби санкції скасували, то не було б ні інфляції, ні рецесії.
На його думку, в ЄС ще ніхто не питав людей про санкції: угорський уряд зробить це першим і зможе "використати це пізніше".
Національні консультації з різних тем, починаючи від міграції до заходів COVID-19, стали центральним інструментом для уряду Віктора Орбана, який перебуває при владі з 2010 року, щоб продемонструвати підтримку своєї внутрішньої політики.
Неофіційні опитування, відмінні від національних референдумів, які передбачають суворі нормативні вимоги, доступні кожному повнолітньому в Угорщині, анкету можна надіслати поштою або заповнити онлайн, і їх критикують за те, що вони містять упереджені та навідні питання.
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