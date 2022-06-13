Парламентські вибори у Франції: блок Макрона випередив суперників у першому турі

За результатами першого туру парламентських виборів у Франції, з мінімальною перевагою лідером виборчих перегонів став блок "Разом!" на чолі із президентом Еммануелем Макроном.
Блок "Разом!" набрав 25,65% голосів виборців, випередивши на 0,09% об'єднання "Новий народний екологічний та соціальний союз", очолюване лівим лідером Жан-Люком Меланшоном.
Про це вранці у понеділок, 13 червня, повідомляє телеканал BFM TV за підсумками опрацювання 100% виборчих бюлетенів.
Третє місце посідає Національне об'єднання Марін Ле Пен із 18,67% голосів.
Саме ці три політичні сили вийшли до другого туру. Інші партії до нього не потрапили, оскільки не набрали необхідного мінімуму – 12,5% голосів.
За даними телеканалу, понад половина виборців (52,48%) проігнорували вибори – явка становила 47,52%.
Спостерігачі зазначають, що через особливості французької системи виборів до парламенту розстановка сил за підсумками другого туру може суттєво змінитись.
За прогнозом BFMTV, коаліція Макрона зможе за тиждень, за підсумками другого туру, отримати від 270 до 310 місць у парламенті, об'єднання Меланшона – від 170 до 220, партія Ле Пен – від 15 до 30.
Третє місце посідає Національне об'єднання Марін Ле Пен із 18,67% голосів.
Саме ці три політичні сили вийшли до другого туру. Інші партії до нього не потрапили, оскільки не набрали необхідного мінімуму – 12,5% голосів.
За даними телеканалу, понад половина виборців (52,48%) проігнорували вибори – явка становила 47,52%.
Спостерігачі зазначають, що через особливості французької системи виборів до парламенту розстановка сил за підсумками другого туру може суттєво змінитись.
За прогнозом BFMTV, коаліція Макрона зможе за тиждень, за підсумками другого туру, отримати від 270 до 310 місць у парламенті, об'єднання Меланшона – від 170 до 220, партія Ле Пен – від 15 до 30.
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