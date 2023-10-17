Парламентські вибори: у Польщі завершився підрахунок голосів

10:38 17 жовтня Київ, Україна

У Польщі завершився підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися в неділю, 15 жовтня. Правляча партія "Право та справедливість" виграла з 35,38%, але втратила більшість.

Остаточні результати голосування оприлюднила польська виборча комісія.



Так, правляча партія "Право та справедливість" набрала 35,38% голосів.

На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська платформа" з 30,70%.

Третє місце посіла політсила "Третій шлях" (14,40%).

Четверте – "Левиця" (8.61%).

На п'ятому – "Конфедерація" (7,16%).

Явка на парламентських виборах становила 74,38%.



"Громадянська платформа", "Третій шлях" та "Лівиця" отримали шанс сформувати уряд.