Парламентські вибори: у Польщі завершився підрахунок голосів

У Польщі завершився підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися в неділю, 15 жовтня. Правляча партія "Право та справедливість" виграла з 35,38%, але втратила більшість.
Остаточні результати голосування оприлюднила польська виборча комісія.
Так, правляча партія "Право та справедливість" набрала 35,38% голосів.
На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська платформа" з 30,70%.
Третє місце посіла політсила "Третій шлях" (14,40%).
Четверте – "Левиця" (8.61%).
На п'ятому – "Конфедерація" (7,16%).
Явка на парламентських виборах становила 74,38%.
"Громадянська платформа", "Третій шлях" та "Лівиця" отримали шанс сформувати уряд.
Так, правляча партія "Право та справедливість" набрала 35,38% голосів.
На другому місці опинилася опозиційна "Громадянська платформа" з 30,70%.
Третє місце посіла політсила "Третій шлях" (14,40%).
Четверте – "Левиця" (8.61%).
На п'ятому – "Конфедерація" (7,16%).
Явка на парламентських виборах становила 74,38%.
"Громадянська платформа", "Третій шлях" та "Лівиця" отримали шанс сформувати уряд.
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