Парламентські вибори у Польщі: лідирує партія "Право та справедливість"

Національна виборча комісія Польщі вранці 16 жовтня, за підсумками підрахунку 10,3% бюлетенів, оприлюднила перші офіційні результати парламентських виборів.
Про це повідомляє TVP Info.
На виборах до Сейму лідирує партія "Право і справедливість" - 40,17% голосів, "Громадянська коаліція" отримала 26,55% голосів, "Третій шлях" - 13,66%, "Лівиця" - 8,34%, "Конфедерація" - 7,35%. Ймовірно, не зможе набрати необхідної більшості голосів для створення парламентської коаліції, незважаючи на перемогу у цих виборах.
Наголошується, що явка на вибори за даними підрахунку 10,3% голосів становить 72,18%.
За даними екзит-полів з результатом 36,8% на виборах перемагає керівна партія "Право і справедливість", яку очолює Ярослав Качинський. На другому місці – "Громадянська платформа" експрем'єра Польщі Дональда Туска з результатом 31,6% голосів.
Прогноз розподілу місць на основі останнього опитування вказує на те, що "Право та справедливість" матиме 198 депутатів у парламенті, "Громадянська платформа" - 161, "Третій шлях" - 57, "Лівиця" - 30 та "Конфедерація" - 14.
Національна виборча комісія обіцяє оприлюднити остаточні результати виборів до обіду вівторка, 17 жовтня.
У 2019 році загальна явка на парламентських виборах Польщі становила 61,74% та була найвищою з 1989 року.
На виборах до Сейму лідирує партія "Право і справедливість" - 40,17% голосів, "Громадянська коаліція" отримала 26,55% голосів, "Третій шлях" - 13,66%, "Лівиця" - 8,34%, "Конфедерація" - 7,35%. Ймовірно, не зможе набрати необхідної більшості голосів для створення парламентської коаліції, незважаючи на перемогу у цих виборах.
Наголошується, що явка на вибори за даними підрахунку 10,3% голосів становить 72,18%.
За даними екзит-полів з результатом 36,8% на виборах перемагає керівна партія "Право і справедливість", яку очолює Ярослав Качинський. На другому місці – "Громадянська платформа" експрем'єра Польщі Дональда Туска з результатом 31,6% голосів.
Прогноз розподілу місць на основі останнього опитування вказує на те, що "Право та справедливість" матиме 198 депутатів у парламенті, "Громадянська платформа" - 161, "Третій шлях" - 57, "Лівиця" - 30 та "Конфедерація" - 14.
Національна виборча комісія обіцяє оприлюднити остаточні результати виборів до обіду вівторка, 17 жовтня.
У 2019 році загальна явка на парламентських виборах Польщі становила 61,74% та була найвищою з 1989 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі