Парламентські вибори у Болгарії. Результат екзит-полів

Екзит-поли парламентських виборів у Болгарії говорять про ймовірну перемогу антикорупційної політичної коаліції "Продовжуємо зміни" (We Continue The Change).

Про це пише Reuters.



Коаліція створена великими болгарськими підприємцями Кирилом Петковим та Асеном Василевим, основним завданням якої є боротьба з корупцією в країні. За попереднього підрахунку голосів вона набрала 26%. Лідери партії заявляють про те, що відкриті для взаємодії та компромісів, але наполягають на тому, що не відступлять від планів реформувати судову систему і надалі продовжать боротьбу з корупцією. У партії підтверджують, що заміна головного прокурора та зміцнення антикорупційної агенції будуть ключовими питаннями на переговорах щодо коаліції.



Загалом у виборах взяли участь понад 20 політичних партій та 7 коаліцій.



Також на кінець листопада заплановано президентські вибори. На сьогодні чинний президент країни Румен Радєв є кандидатом із максимальними шансами на перемогу.