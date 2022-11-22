Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом

16:38 21 листопада Київ, Україна





Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв. Парламентська асамблея НАТО вимагала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців і визнала рф державою-терористом.Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.

"Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дозволить засудити не лише безпосередніх виконавців військових злочинів, а й найвище керівництво російської федерації". Резолюція буде направлена урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО", - заявив Чернєв.

Як повідомив Чернєв, резолюція містить низку важливих для України рішень: збільшення постачання Україні озброєння; розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО; створення механізму стягнення репарацій з росії за завдані Україні збитки.



Чернєв також підкреслив, що в резолюції закріплено принцип про те, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

"Прийняття цієї резолюції – це важливий політичний крок, що відображає настрої у західних парламентських колах, тому впливає на керівництво країн у прийнятті рішень", – пояснив голова постійної делегації України у ПА НАТО.

Чернєв зазначає, що українська позиція щодо створення трибуналу, виплати репарацій та визнання росії державою-терористом поступово отримує підтримку на найвищих міжнародних майданчиках.