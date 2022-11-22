Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом

Парламентська асамблея НАТО вимагала створити спеціальний Міжнародний трибунал для покарання російських злочинців і визнала рф державою-терористом.
Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.
Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.
Як повідомив Чернєв, резолюція містить низку важливих для України рішень: збільшення постачання Україні озброєння; розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО; створення механізму стягнення репарацій з росії за завдані Україні збитки.
Чернєв також підкреслив, що в резолюції закріплено принцип про те, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.
Чернєв також підкреслив, що в резолюції закріплено принцип про те, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.
Чернєв зазначає, що українська позиція щодо створення трибуналу, виплати репарацій та визнання росії державою-терористом поступово отримує підтримку на найвищих міжнародних майданчиках.
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