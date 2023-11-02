Парламент Туреччини не прискорюватиме розгляд заявки Швеції в НАТО

Комітет із закордонних справ турецького парламенту обговорюватиме ратифікацію заявки Швеції на членство в НАТО в рамках свого звичайного порядку денного і не прискорюватиме розгляд заявки.
Про це заявив голова комітету із закордонних справ Фуат Октай, повідомляє Reuters.
Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини має схвалити законопроєкт про ратифікацію заявки Швеції на членство в НАТО перед голосуванням у парламенті. Після схвалення парламентом документ має підписати президент Реджеп Тайіп Ердоган.
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