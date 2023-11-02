Парламент Туреччини не прискорюватиме розгляд заявки Швеції в НАТО

"Членство Швеції в НАТО - це лише одна з міжнародних угод, що очікують на ратифікацію. Ми обговорюватимемо її, коли настане час... у рамках наших власних пріоритетів... Те, що є терміновим для інших, не обов'язково є терміновим для нас", - сказав він.