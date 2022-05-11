Парламент Швейцарії обрав нового президента країни

19:00 09 грудня Київ, Україна

У Швейцарії пройшла церемонія виборів президента країни, на пост глави держави призначено міністра економіки Гая Пармелена.



Міністр змінить на посту нинішнього главу держави Сімонетту Зоммаругу вже з 1 січня, про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на представників парламенту, 9 грудня.



Вибори президента в Швейцарії пройшли в парламенті, на спільному засіданні обох палат, 188 голосами з 202. Як відзначають місцеві таблоїди, церемонія виборів пройшла в незвичайному для цього заходу форматі. Так, засідання парламентаріїв було відкрите хвилиною мовчання в данину жертв коронавірусу, а спікер Федеральних зборів Андреас Ебі закликав депутатів стати на згадку про смерть п'яти тисяч швейцарців від пандемії.



Новий президент країни народився в 1959 році в Бюрсені, за фахом - виноградар. З 1993 року він глава муніципалітету рідного міста, а в 2003 році був обраний до Національної ради Швейцарії. До Кабінету Міністрів Гай Пармелен потрапив в 2016 році як міністр оборони і спорту, а вже в 2018 році пересів у крісло голови Мінекономіки.



Президента Швейцарії вибирають серед членів уряду щорічно по колу, але не рідше одного разу на сім років. Це номінальна посада, оскільки єдина функція, яка є у глави швейцарської держави - це право вирішального голосу при обговоренні питань на рівні уряду.