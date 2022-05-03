Парламент Молдови підпорядкував собі Службу інформації та безпеки

18:03 03 грудня Київ, Україна

Молдавський парламент з перевагою голосів в один голос проголосував за позбавлення права контролю президентку Маю Санду над Службою інформації та безпеки (СІБ) Молдови.

Проєкт був зареєстрований за день до затвердження. Він викликав різку критику правих партій і обраної президентки Маї Санду, яка заявила про спробу депутатів узурпувати владу.



За ухвалення рішення проголосувала нова парламентська більшість - фракції Партії соціалістів і фракції партії "Шор", 51 зі 101 депутата.



Опозиція не брала участі в голосуванні, її депутати свистіли і скандували "Ганьба коаліції Шордон" (Шор і Додон). У будівлі парламенту проходила акція протесту.



Молдавські депутати вже намагалися підпорядкувати собі Службу інформації і безпеки в 2016 році, тоді це відбулося з ініціативи самого багатого громадянина країни Плахотнюка. У 2019 Санду домоглася того, щоб повернути орган під контроль президента.