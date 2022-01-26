Парламент Лівії наполягає на заміні тимчасового прем'єр-міністра

14:10 26 січень Київ, Україна

Парламент Лівії, прагнучи замінити тимчасового прем'єр-міністра Абдулхаміда Дбейба, опублікував критерії, що визначають кандидатів на цю посаду.



Дбейба є суперником спікера парламенту Агіли Салеха, і цей крок було зроблено через місяць після того, як президентські вибори, спонсоровані ООН, були відкладені.



Голосування було покликане допомогти північноафриканській країні подолати десятиліття хаосу після повстання 2011 року, внаслідок якого було повалено диктатора Муаммара Каддафі.



Палата Салеха, також відома як Палата представників, базується у східному місті Тобрук, а адміністрація Дбейби – у Триполі.



На засіданні, у якому взяли участь 120 депутатів, парламент «схвалив умови, яким мають відповідати кандидати на посаду голови наступного уряду», заявив речник Абдулла Бліхег.



Асамблея опублікувала список із 13 критеріїв для претендентів, включаючи зобов'язання не балотуватися на майбутніх виборах, наявність лише лівійського громадянства та підтримку не менше 25 парламентаріїв.



Зазначимо, вибори 24 грудня були відкладені після кількох місяців суперечок щодо їхньої правової основи та того, хто може балотуватися.



Потім суперники Дбейбаха заявили, що мандат його уряду закінчився, хоча деякі депутати заявили, що його адміністрація має залишитись до нових виборів.



Організація Об'єднаних Націй також закликала до нової дати президентських виборів, а не перестановок в уряді.



Магнат Дбейба обійняв посаду на початку минулого року в рамках процесу, покликаного допомогти покласти край складному конфлікту, що розоряв Лівію після повалення Каддафі. Він неодноразово заявляв, що передасть владу лише обраному уряду.



Минулого тижня Салех закликав комітет, який відповідає за спостереження за виборами, ухвалити до кінця січня «остаточну» дату відкладених президентських та парламентських виборів.

Це сталося наступного дня після того, як він закликав до створення нового тимчасового уряду у Триполі, заявивши, що нинішня виконавча влада застаріла.