Парламент Лівії обрав нового прем'єр-міністра, незважаючи на відмову нинішнього прем'єра піти у відставку

16:36 11 лютий Київ, Україна

Лівія, - стверджує він, - ще не згуртована країна».



Хаттар Абу Діаб, який викладає політологію в Паризькому університеті, згоден із Салліваном щодо лівійського трайбалізму і наголошує, що «нам ще належить побачити остаточний хід тривалого та болісного лівійського конфлікту».



Абу Діаб стверджує, що політичним силам на сході Лівії вдалося розділити сили на заході країни, призначивши Башагу новим прем'єр-міністром, бо Башага користується значною підтримкою у Тріполі та прилеглих районах.



Абу Діаб додає, що в деяких повідомленнях йдеться, що сили ополчення в Тріполі в даний час оточують урядові будівлі, які утримуються тими, хто вірний прем'єр-міністрові Дбейбе, який іде у відставку.