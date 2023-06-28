Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Хорватії визнав голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Глава зовнішньополітичного відомства висловив свою щиру подяку хорватським депутатам за ухвалене рішення, яке визнає страшні події тих років.
Глава зовнішньополітичного відомства висловив свою щиру подяку хорватським депутатам за ухвалене рішення, яке визнає страшні події тих років.
Голодомор - штучно створений голод, організований сталінським репресивним режимом у період активної колективізації, тобто примусового відбору приватної власності та формування колективних господарств.
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