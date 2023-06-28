Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

15:08 28 червня Київ, Україна

Парламент Хорватії визнав голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава зовнішньополітичного відомства висловив свою щиру подяку хорватським депутатам за ухвалене рішення, яке визнає страшні події тих років.
 
"Я відчуваю щиру вдячність до хорватського парламенту за вшанування пам'яті мільйонів жертв, що проявляється через це історичне голосування. Світове визнання геноциду голодомору безперервно зростає, і це дуже важливо", - зазначив міністр.

Голодомор - штучно створений голод, організований сталінським репресивним режимом у період активної колективізації, тобто примусового відбору приватної власності та формування колективних господарств.