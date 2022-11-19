Папа Римський заявив, що Ватикан готовий стати посередником між Україною та росією

Папа Франциск заявив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між росією та Україною.
Про це він заявив в інтерв'ю La Stampa.
На запитання, чи вірить він у примирення москви та Києва, Папа закликав усіх не здаватися в цьому питанні.
Він також заявив, що має бути "бажання миру, а не просто перемир'я, яке, можливо, слугує лише для переозброєння".
Папа Римський Франциск у середу, 16 листопада, засудив останню хвилю ракетних атак в Україні. Понтифік закликав до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації, і попросив Бога "поспішати" припинити війну.
Позиція Папи Римського щодо російського вторгнення в Україну
За час повномасштабного вторгнення росії в Україну Папу Римського кілька разів критикували за дії чи слова про війну. Спочатку Франциск сказав, що біженців з України у світі приймають краще, ніж із інших країн.
Перед католицьким Великоднем у Ватикані вирішили організувати символічне примирення українців та росіян. Під час хресної дороги в Колізеї хрест мали нести українка та росіянка. Ідея зустріла бурхливе обурення у суспільстві серед вірян, а також українських дипломатів.
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