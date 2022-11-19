Папа Римський заявив, що Ватикан готовий стати посередником між Україною та росією

15:13 18 листопада Київ, Україна

Папа Франциск заявив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між росією та Україною.

Про це він заявив в інтерв'ю La Stampa.

"Святий Престол готовий зробити все можливе для посередництва та припинення конфлікту в Україні", - сказав понтифік.

На запитання, чи вірить він у примирення москви та Києва, Папа закликав усіх не здаватися в цьому питанні.

"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є результатом діалогу", - сказав він.

Він також заявив, що має бути "бажання миру, а не просто перемир'я, яке, можливо, слугує лише для переозброєння".

"Істинний мир, який є плодом діалогу. Зброєю це не досягається, тому що вона не перемагає ненависть і спрагу панування, які таким чином відродяться, можливо, іншими шляхами, але відродяться", – сказав Папа.

Папа Римський Франциск у середу, 16 листопада, засудив останню хвилю ракетних атак в Україні. Понтифік закликав до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації, і попросив Бога "поспішати" припинити війну.



Позиція Папи Римського щодо російського вторгнення в Україну

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну Папу Римського кілька разів критикували за дії чи слова про війну. Спочатку Франциск сказав, що біженців з України у світі приймають краще, ніж із інших країн.



Перед католицьким Великоднем у Ватикані вирішили організувати символічне примирення українців та росіян. Під час хресної дороги в Колізеї хрест мали нести українка та росіянка. Ідея зустріла бурхливе обурення у суспільстві серед вірян, а також українських дипломатів.