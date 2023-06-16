Папа Римський: Повернення росією окупованих територій України - "політичне питання"

18:02 26 травня Київ, Україна

Папа Римський Франциск заявив, що повернення росією окупованих територій України є "політичним питанням". Понтифік також зазначив, що для досягнення миру сторони мають "розмовляти одна з одною".



Про це Папа Римський Франциск сказав в інтерв'ю телеканалу Telemundo.

"Це політичне питання. Мир буде досягнутий, коли росія і Україна поговорять одна з одною, віч-на-віч або через посередників", - сказав Папа Римський Франциск.

Понтифік також розповів про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, коли той приїхав із візитом до Італії 13 травня.

"Українці не так і мріють про мирні переговори, бо український блок справді дуже сильний: вся Європа, Сполучені Штати. Інакше кажучи, вони самі мають дуже велику силу", - зазначив Папа Римський.

Як повідомляло видання Vatican News, наприкінці минулого тижня понтифік доручив кардиналові Маттео Зуппі "миротворчу місію", пов'язану з війною в Україні. Подробиці місії не розкривалися.



1 травня Папа Римський Франциск заявив, що бере участь у "миротворчій місії", яка має на меті "покласти край конфлікту між росією та Україною". Він запевнив, що зробить "все, що в людських силах", щоб повернути українських дітей, депортованих до росії, та возз'єднати родини.