Папа Римський: Повернення росією окупованих територій України - "політичне питання"

Папа Римський Франциск заявив, що повернення росією окупованих територій України є "політичним питанням". Понтифік також зазначив, що для досягнення миру сторони мають "розмовляти одна з одною".
Про це Папа Римський Франциск сказав в інтерв'ю телеканалу Telemundo.
Про це Папа Римський Франциск сказав в інтерв'ю телеканалу Telemundo.
Понтифік також розповів про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, коли той приїхав із візитом до Італії 13 травня.
Як повідомляло видання Vatican News, наприкінці минулого тижня понтифік доручив кардиналові Маттео Зуппі "миротворчу місію", пов'язану з війною в Україні. Подробиці місії не розкривалися.
1 травня Папа Римський Франциск заявив, що бере участь у "миротворчій місії", яка має на меті "покласти край конфлікту між росією та Україною". Він запевнив, що зробить "все, що в людських силах", щоб повернути українських дітей, депортованих до росії, та возз'єднати родини.
1 травня Папа Римський Франциск заявив, що бере участь у "миротворчій місії", яка має на меті "покласти край конфлікту між росією та Україною". Він запевнив, що зробить "все, що в людських силах", щоб повернути українських дітей, депортованих до росії, та возз'єднати родини.
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