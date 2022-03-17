Папа Римський підтримує одностатеві союзи

07:37 22 жовтня Київ, Україна

З моменту обрання Папою в 2013 році понтифік досі не робив однозначних публічних заяв на тему одностатевих союзів.

Вперше слова на підтримку легалізації одностатевих шлюбів пролунали під час інтерв'ю для документального фільму "Франческо", що розповідає про нього.

Про це повідомляє видання The New York Times.

"Гомосексуали мають право на сім'ю. Вони діти Божі. Нам потрібні закони про громадянські союзи, щоб таким чином захистити їхні права", - заявив Франциск

Додамо, у вересні 2020 року в одному з інтерв'ю Франциск заявив, що задоволення від гарної їжі та сексу "надходить безпосередньо від Бога". Він висловив думку, що засудження будь-яких задоволень з боку церкви було неправильним розумінням християнської моралі.



Ще бувши архієпископом Буенос-Айреса, Франциск підтримував легальне визнання одностатевих союзів як альтернативу гей-шлюбів, проти яких виступає католицька церква. Однак з моменту обрання Папою в 2013 році досі він не робив однозначних публічних заяв на цю тему.