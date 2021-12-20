Папа Римський про розслідування сексуальних насильств над неповнолітніми з боку французьких священників

10:46 07 грудень Київ, Україна

Історичне розслідування, проведене під контролем незалежної комісії, підтвердило сексуальне насильство над неповнолітніми з боку священників у Франції у період з 1950-х до 2020 року.



«Коли ми проводимо такі дослідження, ми повинні уважно ставитися до інтерпретації, яку ми робимо», - сказав 84-річний понтифік репортерам на борту літака під час свого зворотного рейсу з поїздки до Греції.



«Жорстоке поводження 100 років тому, 70 років тому було жорстокістю. Але те, як воно переживається, відрізняється від сьогодення», - сказав він.



«Наприклад, у разі жорстокого поводження в церкві, позиція полягала в тому, щоб приховати це – позиція, яка, на жаль, все ще існує сьогодні у великій кількості сімей».



Він додав, що "історичну ситуацію" необхідно інтерпретувати за стандартами часу.



Папа Римський заявив, що ще не читав його сам, але обговорить його з французькими єпископами, коли вони відвідають його.



Зазначимо, впоратися з лавиною викриттів про сексуальне насильство з боку священників було однією з найбільших проблем, з якими зіткнувся Франциск, коли його було обрано Папою у 2013 році.



Франсуа Дево, голова асоціації жертв у Франції, висловив обурення з приводу відсутності у Папи інтересу до французького розслідування.