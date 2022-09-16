Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним

11:31 16 вересня Київ, Україна

Папа Римський Франциск заявив, що постачання зброї в Україну морально допустиме, оскільки йдеться про самозахист.

За його словами, захищатися законно, це входить до принципів «справедливої війни» Римо-католицької церкви, які допускають пропорційне використання смертоносної зброї для самооборони проти нації-агресора.

"Є вираз "любов до батьківщини": якщо не захищаєш щось, значить ти це не любиш, а якщо захищаєш, значить любиш", - пояснив Папа.

Також він порадив державам більше міркувати про причини конфліктів.

«Усі говорять про мир, протягом 70 років в ООН говорять про мир, але в цей момент скільки йде війн?» — спитав Франциск.

Виробництво зброї він назвав «згодою на вбивство» і наголосив, що якби у світі не вироблялася зброя протягом року, то можна було б вирішити проблему голоду.