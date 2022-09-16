Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним

Папа Римський Франциск заявив, що постачання зброї в Україну морально допустиме, оскільки йдеться про самозахист.
За його словами, захищатися законно, це входить до принципів «справедливої війни» Римо-католицької церкви, які допускають пропорційне використання смертоносної зброї для самооборони проти нації-агресора.
Також він порадив державам більше міркувати про причини конфліктів.
Виробництво зброї він назвав «згодою на вбивство» і наголосив, що якби у світі не вироблялася зброя протягом року, то можна було б вирішити проблему голоду.
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