Папа Римський Франциск закликає демонстрантів мирно говорити про свої проблеми

Папа Римський Франциск звернув увагу на акції протесту, які спостерігаються у багатьох частинах світу, і закликав владу забезпечити повну повагу прав людини та громадянських свобод. Раніше він відреагував на масштабні протести в Білорусі.
Про це інформує Радіо Ватикан.
Франциск додав, що численні народні протести висловлюють наростальну стурбованість громадянського суспільства в особливо критичній політичній і соціальній ситуації.
Також він закликав демонстрантів мирно говорити про свої проблеми, не піддаючись спокусі агресії та насильства, а владу "прислухатися до голосу своїх співгромадян і задовольнити їхні законні сподівання, забезпечуючи повну повагу прав людини та громадянських свобод".
Понтифік закликав церковну громаду країн-протестувальників під керівництвом своїх пасторів завжди працювати для діалогу, примирення та прощення.
Про це інформує Радіо Ватикан.
Франциск додав, що численні народні протести висловлюють наростальну стурбованість громадянського суспільства в особливо критичній політичній і соціальній ситуації.
Також він закликав демонстрантів мирно говорити про свої проблеми, не піддаючись спокусі агресії та насильства, а владу "прислухатися до голосу своїх співгромадян і задовольнити їхні законні сподівання, забезпечуючи повну повагу прав людини та громадянських свобод".
Понтифік закликав церковну громаду країн-протестувальників під керівництвом своїх пасторів завжди працювати для діалогу, примирення та прощення.
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