Папа Франциск запропонував Католицькій церкві благословляти одностатеві пари

11:43 03 жовтня Київ, Україна

Папа Римський Франциск не проти того, щоб Католицька церква благословляла одностатеві пари.

Про це пише ВВС.



Відповідаючи групі кардиналів, які звернулися до нього за роз'ясненням з цього питання, понтифік сказав, що будь-яке прохання про благословення слід ставитися з "пастирським милосердям".

"Ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відкидають та виключають", - сказав Франциск.

Водночас він додав, що церква все ще вважає одностатеві стосунки "об'єктивно гріховними" і не визнає одностатевих шлюбів.. За його словами, церква розуміє шлюб як "стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою" і повинен уникати "будь-якого типу обряду або таїнства, які можуть суперечити цьому переконанню". І зазначив, що "коли просять благословення, то висловлюють благання до Бога про допомогу, прохання жити краще".



Папа Римський переконаний, що церква завжди повинна підходити до своїх стосунків із людьми з "добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та заохоченням". У Католицькій церкві благословення – це молитва чи прохання, яке зазвичай вимовляє священнослужитель, з проханням, щоб Бог прихильно подивився на людей, яких благословляють.



Єпископи низки країн, зокрема Бельгії та Німеччини, почали дозволяти священикам благословляти одностатеві пари, але позиція церковної влади залишалася незрозумілою. У лютому 2023 року чиновники Англіканської Церкви підтримали пропозицію дозволити молитви благословення для одностатевих пар.