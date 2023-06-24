Паніка у Кремлі: у путіна не виключають початок громадянської війни - ЗМІ

10:04 24 червня Київ, Україна

Відразу ж, після заяви Євгена Пригожина про похід на росію для розборок з Міноборони Росії, в адміністрації Путіна почалася паніка. Увечері у п'ятницю, 23 червня, "кремлівським старцям" було не до сну. Про це повідомляє російське видання. Важливі історії з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента Росії.

"В адміністрації президента паніка там не виключають сценарій початку громадянської війни", - йдеться в повідомленні.

Джерело видання додало, що в АП ще тиждень тому була інформація про те, що Пригожин щось готує.. Там вважають, що відео з нібито наслідками ракетного удару за розташуванням ЧВК Вагнер - інсценування.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері в Telegram-каналах з'явилися заяви Пригожина зі звинуваченнями на адресу Міноборони Росії в ракетному ударі по таборах ПВК Вагнер. Після цього Пригожин заявив, що знімає свої сили з фронту та веде їх розбиратися з керівництвом Міноборони Росії.