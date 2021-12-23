Палестина відкликає свого посла з ОАЕ

15:59 14 серпень Київ, Україна

Про це заявив палестинський лідер Махмуд Аббас.

«Керівництво палестинців відкидає і засуджує несподіване тристоронню заяву ОАЕ, Ізраїлю та США», - зазначив радник палестинського лідера Набив Абу Рудейна.

У заяві Аббаса угоду між Ізраїлем і ОАЕ названо «зрадою Єрусалиму, аль-Акси і палестинського справи».



У той же час міністр закордонних справ Палестини Ріяд аль-Малікі повідомив, що влада вирішила відкликати свого посла з ОАЕ.

«За вказівкою президента держави Палестина Махмуда Аббаса палестинський посол в терміновому порядку відгукується з ОАЕ після тристоронньої заяви США, Ізраїлю та Еміратів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і ОАЕ», - пояснив він.

Палестина - частково визнана держава на Близькому Сході. Історично має бути сформовано на територіях Західного берега річки Йордан і в секторі Газа, а її столицею повинен бути Східний Єрусалим, проте де-факто цього не існує - сектор Газа контролюється радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС, а Західний берег річки Йордан поступово захоплюється Ізраїлем. Палестина має статус країни-спостерігача в ООН, а її незалежність визнає 138 країн світу, серед яких і Україна.



