Палестина відкликає свого посла з ОАЕ

За посередництва США було досягнуто мир між ОАЕ та Ізраїлем. Палестина негативно відреагувала на таку подію.
Про це заявив палестинський лідер Махмуд Аббас.
У заяві Аббаса угоду між Ізраїлем і ОАЕ названо «зрадою Єрусалиму, аль-Акси і палестинського справи».
У той же час міністр закордонних справ Палестини Ріяд аль-Малікі повідомив, що влада вирішила відкликати свого посла з ОАЕ.
У той же час міністр закордонних справ Палестини Ріяд аль-Малікі повідомив, що влада вирішила відкликати свого посла з ОАЕ.
Палестина - частково визнана держава на Близькому Сході. Історично має бути сформовано на територіях Західного берега річки Йордан і в секторі Газа, а її столицею повинен бути Східний Єрусалим, проте де-факто цього не існує - сектор Газа контролюється радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС, а Західний берег річки Йордан поступово захоплюється Ізраїлем. Палестина має статус країни-спостерігача в ООН, а її незалежність визнає 138 країн світу, серед яких і Україна.
- Ізраїль і Об'єднані Арабські Емірати 13 серпня домовилися про нормалізацію відносин і відновлення співпраці з усіх галузей, зокрема про встановлення дипломатичних зв'язків. Протягом найближчих тижнів ізраїльські та еміратських делегації будуть зустрічатися і підпишуть низку угод про співпрацю.
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Палестина оголосила про вихід зі всіх угод з Ізраїлем і США
і США. Причиною стала заява ізраїльської сторони про намір приєднати землі на Західному березі річки Йордан на користь єврейських поселень.
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