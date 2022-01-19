Палата лордів Британії проголосувала за те, щоб визнати женоненависництво злочином ненависті

06:42 19 січень Київ, Україна

Палата лордів Великобританії проголосувала за те, щоб визнати мізогінію (женоненависництво) злочином ненависті в Англії та Уельсі. Рішення було ухвалено 242 голосами проти 185.



Про це повідомляє Politico.



Законопроєкт тепер повернуть до Палати громад, депутати якої мають висловити свою думку. Раніше, у жовтні минулого року, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон відхилив клопотання про визнання женоненависництва злочином ненависті. Тоді він заявив, що натомість поліція має зосередитися на "дуже реальних злочинах".



Після того, як зміни набудуть чинності, судді зможуть накладати жорсткіші покарання, якщо доведуть, що мотивом злочину було упередження щодо жінок. Це також зобов'яже поліцію фіксувати злочини, мотивовані ненавистю до статі чи гендеру.



Як пояснюють на фейсбук-сторінці ініціативи "Розірви коло", женоненависництво, або мізогінія, - це упереджене та зневажливе ставлення до жінок: