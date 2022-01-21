Пакистанку засудили до страти за богохульство в месенджері

У Пакистані суд засудив до страти жінку за те, що вона нібито розповсюджувала образливі зображення пророка Мухаммеда в месенджері.
Про це повідомляє Al Jazeera.
За словами 26-річної Аніки Атики, в 2019 році вона познайомилася з Хаснатом Фаруком на платформі розрахованої на багато користувачів онлайн-ігри. Згодом вони почали спілкуватися в месенджері WhatsApp, але у листуванні, як стверджує Фарук, обвинувачена поділилася з ним богохульним зображенням пророка Мухаммеда. Подібне зображення вона нібито використовувала як статус у месенджері та відмовилася видаляти.
Атіка, яка сповідує іслам, стверджує, що Фарук підставив її через образу, тому що вона відмовилася спілкуватися з ним.
Суд першої інстанції в місті Равалпінді дійшов висновку, що дівчина "свідомо та навмисно оскверняла священних праведників і ображала релігійні переконання мусульман", а тому засудив до страти за богохульство. Дані за вироком відрізняються: наприклад, видання The Guardian повідомляє, що Атика засуджена до 20 років в'язниці та страти.
Вирок суду можна оскаржити у Високому суді Лахора, рішення якого також підлягає оскарженню.
У Пакистані діють одні з найсуворіших у світі законів про блюзнірство, а сама тема дуже чутлива в суспільстві. Також у 2016 році в країні було прийнято закон про запобігання електронним злочинам, який розширив повноваження уряду у сфері контролю контенту, який розміщують у соцмережах.
За даними Al Jazeera, з 1990 року щонайменше 80 людей у Пакистані вбили через блюзнірство, а серед жертв, яких не завжди карає суд, є не лише ті, хто чинив "злочин", а й їхні рідні, адвокати і навіть судді, які розглядають відповідні справи.
Останній відомий випадок самосуду, пов'язаний із богохульством, стався у грудні минулого року у східному місті Сіалкот. Там натовп забив до смерті і спалив тіло менеджера текстильної фабрики, бо його звинуватили у богохульстві.
Нагадаємо, що тільки на початку минулого року в Пакистані заборонили страчувати людей із психічними розладами.. Досі отримати смертний вирок у країні можна за 33 злочини, зокрема, за вбивство, групове згвалтування або викрадення людей, а також за гомосексуальні відносини, які влада вважає незаконною.
Про це повідомляє Al Jazeera.
За словами 26-річної Аніки Атики, в 2019 році вона познайомилася з Хаснатом Фаруком на платформі розрахованої на багато користувачів онлайн-ігри. Згодом вони почали спілкуватися в месенджері WhatsApp, але у листуванні, як стверджує Фарук, обвинувачена поділилася з ним богохульним зображенням пророка Мухаммеда. Подібне зображення вона нібито використовувала як статус у месенджері та відмовилася видаляти.
Атіка, яка сповідує іслам, стверджує, що Фарук підставив її через образу, тому що вона відмовилася спілкуватися з ним.
Суд першої інстанції в місті Равалпінді дійшов висновку, що дівчина "свідомо та навмисно оскверняла священних праведників і ображала релігійні переконання мусульман", а тому засудив до страти за богохульство. Дані за вироком відрізняються: наприклад, видання The Guardian повідомляє, що Атика засуджена до 20 років в'язниці та страти.
Вирок суду можна оскаржити у Високому суді Лахора, рішення якого також підлягає оскарженню.
У Пакистані діють одні з найсуворіших у світі законів про блюзнірство, а сама тема дуже чутлива в суспільстві. Також у 2016 році в країні було прийнято закон про запобігання електронним злочинам, який розширив повноваження уряду у сфері контролю контенту, який розміщують у соцмережах.
За даними Al Jazeera, з 1990 року щонайменше 80 людей у Пакистані вбили через блюзнірство, а серед жертв, яких не завжди карає суд, є не лише ті, хто чинив "злочин", а й їхні рідні, адвокати і навіть судді, які розглядають відповідні справи.
Останній відомий випадок самосуду, пов'язаний із богохульством, стався у грудні минулого року у східному місті Сіалкот. Там натовп забив до смерті і спалив тіло менеджера текстильної фабрики, бо його звинуватили у богохульстві.
Нагадаємо, що тільки на початку минулого року в Пакистані заборонили страчувати людей із психічними розладами.. Досі отримати смертний вирок у країні можна за 33 злочини, зокрема, за вбивство, групове згвалтування або викрадення людей, а також за гомосексуальні відносини, які влада вважає незаконною.
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