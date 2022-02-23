Пакистан посилює закон проти фейкових новин

Пакистан критикується за посилення спірного закону про кіберзлочинність, який дозволяє будь-якій людині подати скаргу на публікацію так званих фейкових новин у Twitter і Facebook, а також за збільшення терміну ув'язнення з трьох до п'яти років для тих, хто визнаний винним.



Поправки до так званого Закону про запобігання електронним злочинам, внесені президентським указом, зробили поширення хибних новин або наклеп в Інтернеті на будь-яку особу чи державну установу правопорушенням, за яку не передбачено звільнення під заставу.

«Було важливо прийняти цю постанову, щоб приборкати наклеп. Поширення фейкових новин тепер стане кримінальним злочином, який карається позбавленням волі на строк до п'яти років», — заявив федеральний міністр юстиції та права Фарох Насім.

Політичні опоненти та захисники свободи слова засудили цей крок як спробу уряду прем'єр-міністра Імрана Хана задушити свободу вираження думок.



Закон про кримінальну відповідальність за дифамацію був спочатку прийнятий у 2016 році урядом колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа і тоді зазнав різкої критики як напад на інакодумство та політичних суперників.



Марріум Аурангзеб, представник опозиційної Пакистанської мусульманської партії «Ліга-Н», яку очолює Шаріф, розкритикувала уряд за «драконівські та чорні» поправки до закону. Вона повідомила журналістам в Ісламабаді, що поправки наділяють федеральна влада широкими повноваженнями затримувати будь-кого за звинуваченнями у поширенні фейкових новин.



У заяві Федерального союзу журналістів Пакистану йдеться, що дії уряду ЗМІ, що підривають свободу, «невиправдані і сумні».



Цей недемократичний акт «неминуче буде використаний для придушення інакодумців та критиків уряду та державних інституцій», заявив незалежний правозахисник із Комісії з прав людини Пакистану.



Рима Омер, юрисконсульт Міжнародної комісії юристів з Південної Азії, заявила, що поправки зробили чинний закон «репресивнішим».

"Це сталося в той час, коли існує глобальний рух проти законів про кримінальну відповідальність за дифамацію, оскільки такі закони вважаються несумісними зі свободою слова", - написав Омер у Twitter.

Захищаючи постанову Насім визнав, що недавня дезінформація через повідомлення в соціальних мережах про передбачуваний розкол між Ханом і першою леді, а також використання образливих висловів на адресу головного судді Пакистану, який нещодавно вийшов у відставку, спровокували уряд посилити заходи.