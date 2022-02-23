Пакистан дозволив Індії надати продовольчу допомогу Афганістану

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TATIANA TKACHENKO

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У твіті призначений адміністрацією Карзая послом Афганістану в Індії Фарід Мамундзай, який був присутній на церемонії виїзду вантажівок, сказав: «Я дякую уряду Індії за щедрість, виявлену в той час, коли понад 20 мільйонів афганців перебувають у тяжкому становищі. зіткнулися з кризою або найгіршим рівнем відсутності продовольчої безпеки за більш ніж три десятиліття»