Пакистан дозволив Індії надати продовольчу допомогу Афганістану

Індія відправила першу партію пшениці у розмірі 50 000 тонн, яку вона зобов'язалася передати до Афганістану, де більше половини країни бореться з голодом.
Зерно транспортується через Пакистан, що є рідкісним випадком, коли закляті суперники забувають про свої розбіжності, щоб дозволити відчайдушно необхідної гуманітарної допомоги дістатися охопленого конфліктом Афганістану.
Міністр закордонних справ Індії Харш Вардхан Шрінгла вітав колону з 50 афганських вантажівок з приблизно 2500 тоннами пшениці та транспарантами з написом «Подарунок народу Індії народу Афганістану» на кордоні Аттарі-Вагах (перехід між Індією та Пакистаном).
Пшениця буде передана у Джелалабаді Світовій продовольчій програмі ООН, з якою Індія підписала договір про розподіл допомоги в Афганістані.
Прикордонний перехід Аттарі-Вагах був практично закритий для всього експорту з Індії з серпня 2019 року, коли Ісламабад призупинив торгові зв'язки з Нью-Делі, але на запит із Нью-Делі Ісламабад дозволив відвантаження через свою територію.
Проте їм знадобилося майже три місяці, щоб розібратися з логістикою перевезення.
Згідно з повідомленнями, перевозять пшеницю афганські вантажівки, тому що Ісламабад не хотів, щоб індійські вантажівки проїжджали через його територію.. Пакистан заявив, що відкриває сухопутний маршрут як виняток для гуманітарної допомоги.
Шрінгла сказав, що Індія виконає своє зобов'язання щодо постачання 50 000 тонн пшениці протягом двох-трьох місяців.
Зерно транспортується через Пакистан, що є рідкісним випадком, коли закляті суперники забувають про свої розбіжності, щоб дозволити відчайдушно необхідної гуманітарної допомоги дістатися охопленого конфліктом Афганістану.
Міністр закордонних справ Індії Харш Вардхан Шрінгла вітав колону з 50 афганських вантажівок з приблизно 2500 тоннами пшениці та транспарантами з написом «Подарунок народу Індії народу Афганістану» на кордоні Аттарі-Вагах (перехід між Індією та Пакистаном).
Пшениця буде передана у Джелалабаді Світовій продовольчій програмі ООН, з якою Індія підписала договір про розподіл допомоги в Афганістані.
Прикордонний перехід Аттарі-Вагах був практично закритий для всього експорту з Індії з серпня 2019 року, коли Ісламабад призупинив торгові зв'язки з Нью-Делі, але на запит із Нью-Делі Ісламабад дозволив відвантаження через свою територію.
Проте їм знадобилося майже три місяці, щоб розібратися з логістикою перевезення.
Згідно з повідомленнями, перевозять пшеницю афганські вантажівки, тому що Ісламабад не хотів, щоб індійські вантажівки проїжджали через його територію.. Пакистан заявив, що відкриває сухопутний маршрут як виняток для гуманітарної допомоги.
Шрінгла сказав, що Індія виконає своє зобов'язання щодо постачання 50 000 тонн пшениці протягом двох-трьох місяців.
У твіті призначений адміністрацією Карзая послом Афганістану в Індії Фарід Мамундзай, який був присутній на церемонії виїзду вантажівок, сказав: «Я дякую уряду Індії за щедрість, виявлену в той час, коли понад 20 мільйонів афганців перебувають у тяжкому становищі. зіткнулися з кризою або найгіршим рівнем відсутності продовольчої безпеки за більш ніж три десятиліття»
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