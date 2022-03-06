Пакистан: охоронець представився лікарем і зробив операцію жінці

10:35 09 червень Київ, Україна

80-річна пацієнтка лікарні померла після того, як охоронець видав себе за лікаря і зробив їй операцію, щоб заробити гроші.



Про це повідомляє видання Daily Mail.



Відзначається, що охоронець Мухаммад Вахід Батт увійшов в довіру до рідних пацієнтки Шаміми і запропонував провести операцію на спині. Рідні погодилися, і 26 травня 2021 року Батт прооперував жінку в парі з лікарняним техніком. Після операції чоловік двічі приїжджав до пацієнтки додому для перев'язки рани, за що також брав гроші.



Через якийсь час кровотеча і болі у жінки посилилися, і родичі доставили її до лікарні. Однак врятувати жінку не вдалося.



Після смерті пацієнтки з'ясувалося, що її оперував Батт, і це не перший випадок, коли він видавав себе за лікаря. Як розповіли співробітники лікарні, чоловік був звільнений два роки тому за спробу вимагання грошей у пацієнтів.



Тіло пацієнтки очікує розтину для встановлення причин смерті, а охоронець знаходиться під вартою в поліції.