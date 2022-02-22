Падіння фунікулера в Італії: затримані причетні до аварії

10:15 26 травень Київ, Україна

Згідно з результатами розслідування, падіння кабіни фунікулера на горі Моттароне в Італії сталося через заблоковану систему екстреного гальмування. Правоохоронці затримали причетних до злочинної недбалості.



Про це повідомляє RaiNews в середу, 26 травня.



Зазначено, що мова йде про Луїджі Неріні, власника компанії Ferrovie Mottarone, яка експлуатувала канатну дорогу, що сполучає місто Стреза на березі озера Лаго-Маджоре і гору Моттароне, а також двох керівних співробітників цієї фірми. Зараз всі вони перебувають у в'язниці.



Напередодні співробітники Ferrovie Mottarone були викликані на допит в казарму карабінерів Стрези, де протягом 12 годин давали свідчення щодо всіх обставин, пов'язаних з трагедією.



Також в результаті технічних досліджень, проведених експертами, з'ясувалося, що аварія сталася через те, що система екстреного гальмування кабіни фунікулера була заблокована. У прокуратурі вважають, що зроблено це було свідомо, щоб уникнути несподіваних зупинок в роботі фунікулера, який не перебував у належному технічному стані. Таким чином система, яка могла запобігти загибелі людей у разі розриву троса, була відключена.



За інформацією прокуратури, після відновлення роботи фунікулера на початку травня технічні служби компанії Ferrovie Mottarone провели певні роботи і усунули деякі наявні проблеми, однак цього було недостатньо.