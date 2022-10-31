Падіння мосту в Індії: кількість жертв зросла до більш ніж сотні

13:36 31 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу. Через падіння мосту в Індії в штаті Гуджарат на заході країни загинули щонайменше 132 особи.Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

"Кількість загиблих внаслідок обвалення мосту зросла до 132 осіб. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - сказав високопосадовець штату Шрі Мучхар.

Він додав, що кількість жертв може збільшитись.



За словами Мучхара, службовці Збройних сил, а також національні групи з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій із прилеглих районів спрямовані на пошук зниклих безвісти та надання допомоги у рятувальних операціях.



Вантовий міст, збудований ще в XIX столітті, впав лише через тиждень після того, як було оголошено про завершення його ремонту.

"Минулого тижня було здійснено ремонт. Ми також шоковані. Ми вивчаємо це питання. Уряд бере на себе відповідальність за цю трагедію", - заявив у коментарі міністр праці та зайнятості штату Гуджарат Бріджеш Мерджа.

У момент падіння на мосту було близько 500 осіб. Вони святкували Дівалі – фестиваль вогнів, а також відзначали традиційне індуїстське свято Чхатх.