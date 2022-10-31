Падіння мосту в Індії: кількість жертв зросла до більш ніж сотні

Через падіння мосту в Індії в штаті Гуджарат на заході країни загинули щонайменше 132 особи.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.
Він додав, що кількість жертв може збільшитись.
За словами Мучхара, службовці Збройних сил, а також національні групи з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій із прилеглих районів спрямовані на пошук зниклих безвісти та надання допомоги у рятувальних операціях.
Вантовий міст, збудований ще в XIX столітті, впав лише через тиждень після того, як було оголошено про завершення його ремонту.
За словами Мучхара, службовці Збройних сил, а також національні групи з ліквідації наслідків стихійного лиха та надзвичайних ситуацій із прилеглих районів спрямовані на пошук зниклих безвісти та надання допомоги у рятувальних операціях.
Вантовий міст, збудований ще в XIX столітті, впав лише через тиждень після того, як було оголошено про завершення його ремонту.
У момент падіння на мосту було близько 500 осіб. Вони святкували Дівалі – фестиваль вогнів, а також відзначали традиційне індуїстське свято Чхатх.
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