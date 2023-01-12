Озоновий шар може відновитись через два десятиліття – дослідження ООН

Озоновий шар може відновитися через два десятиліття, такого висновку дійшли дослідники з Організацій об'єднаних націй, пише BBC.
Зменшенню збитків озоновому шару сприяли людські дії протягом останніх 36 років. Міжнародна угода 1987 року про припинення використання шкідливих хімікатів, що ушкоджували шар, була успішною, йдеться в основній оцінці ООН.
Найбільшу дірку в озоновому шарі зафіксували у 2000 році над Антарктикою (за розміром дірка була як три Гренландії).
Згідно з висновками ООН, якщо люди діятимуть так надалі, то озоновий шар буде відновлено повністю у різних точках та у різних місцях. У 2066 році прогнозують поновлення над Антарктикою, де руйнація озонового шару була найбільшою.. У 2045 - над Арктикою, а приблизно через два десятиліття - скрізь.
Озоновий шар – це тонка частина земної атмосфери, яка поглинає більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця. Він почав руйнуватися у 1970 роках. Ультрафіолетове випромінювання може досягати поверхні Землі та завдавати потенційної шкоди людям та іншим живим істотам. Ультрафіолетові промені можуть пошкодити ДНК і спричинити сонячні опіки, збільшуючи довгостроковий ризик таких проблем, як рак шкіри.
Зменшенню збитків озоновому шару сприяли людські дії протягом останніх 36 років. Міжнародна угода 1987 року про припинення використання шкідливих хімікатів, що ушкоджували шар, була успішною, йдеться в основній оцінці ООН.
Найбільшу дірку в озоновому шарі зафіксували у 2000 році над Антарктикою (за розміром дірка була як три Гренландії).
Згідно з висновками ООН, якщо люди діятимуть так надалі, то озоновий шар буде відновлено повністю у різних точках та у різних місцях. У 2066 році прогнозують поновлення над Антарктикою, де руйнація озонового шару була найбільшою.. У 2045 - над Арктикою, а приблизно через два десятиліття - скрізь.
Озоновий шар – це тонка частина земної атмосфери, яка поглинає більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця. Він почав руйнуватися у 1970 роках. Ультрафіолетове випромінювання може досягати поверхні Землі та завдавати потенційної шкоди людям та іншим живим істотам. Ультрафіолетові промені можуть пошкодити ДНК і спричинити сонячні опіки, збільшуючи довгостроковий ризик таких проблем, як рак шкіри.
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