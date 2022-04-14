Санкції у відповідь від Лукашенка

Уряд Білорусі, з подачі Олександра Лукашенка, прийняв рішення розширити список санкцій проти високопоставлених чиновників Євросоюзу і Канади.
Про це повідомляє держагентство БелТА.
Так в Білорусі відреагували на розширення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. У МЗС країни заявили, що у санкцій немає перспектив, і вони будуть мати тільки негативний ефект для всіх сторін.
Так в Білорусі відреагували на розширення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. У МЗС країни заявили, що у санкцій немає перспектив, і вони будуть мати тільки негативний ефект для всіх сторін.
«Рекомендуємо високопоставленим європейським чиновникам враховувати дану інформацію при плануванні поїздок», - заявили в МЗС Білорусі.
Список чиновників, проти яких запровадили санкції, відомство не опублікувало.
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