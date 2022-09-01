"Відповідь на змову Тайбея та Вашингтона": Китай розпочав нові навчання біля Тайваню

Після візиту на Тайвань американських конгресменів, який відбувся вчора, 14 серпня, народно-визвольна армія Китаю розпочала нові військові навчання біля острова.
Представник Східної зони бойового командування армії Ши І назвав навчання «відповіддю на змову Тайбея та Вашингтона», а завданням – «підвищення боєздатності» з метою «збереження національного суверенітету, миру та стабільності на околицях Тайванської протоки». Як довго вони триватимуть і скільки людей у них бере участь, не уточнюється.
Представник Міноборони КНР У Цянь заявив, що китайська армія продовжує тренуватися, щоб «рішуче припинити будь-які форми сепаратизму на Тайвані та зовнішнє втручання».
Конгресмени, такі як Ед Маркі, які відвідують Тайванський регіон, грубо порушують «принцип одного Китаю», і це є зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність Китаю і показує справжню роль США як порушника стабільності у Тайванській протоці.
МЗС Китаю також розкритикувало дії США і закликало Вашингтон «перестати рухатися в неправильному напрямку».
Делегація Конгресу США на чолі із сенатором Едом Маркі (демократ від штату Массачусетс) прибула з дводенним візитом на Тайвань 14 серпня. До неї увійшли п'ять політиків, які представляють Демократичну та Республіканську партії. Поїздка конгресменів не анонсувалась. Під час візиту вони планують обговорити з керівництвом острова відносини США та Тайваню, а також питання безпеки, торгівлі та інвестицій.
Конгресмени прибули до Тайбею менш ніж за два тижні після поїздки на острів спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Візит політика викликав різко негативну реакцію Пекіна. У відповідь Китай провів навколо острова наймасштабніші в історії вчення та ввів персональні та економічні санкції.
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