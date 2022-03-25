Чи відправить Лукашенко свої війська на війну проти України

Білоруси, які пережили на собі тяготи Другої світової війни, так само як і українці, не хочуть вірити, що Білорусь все-таки візьме участь у "російській спецоперації" в Україні.
У Білорусі всі знають пам'ятник російсько-білорусько-українській дружбі "Три сестри". Пам'ятник, присвячений згуртованості трьох народів: російського, українського та білоруського, встановлений на стику кордонів трьох держав. Тому участь у військовому конфлікті, особливо проти України, дедалі складніше пояснювати не лише прихильникам Лукашенка, а й решті білорусів.
За словами директора інституту політичних досліджень «Політична сфера» Андрія Казакевича, «загроза війни викликає невдоволення та тривожність серед людей різних політичних поглядів, бо традиційно білоруси проти участі у військових діях. І хоча відданий Лукашенку електорат, а це 12-15% населення, підтримує його, але серед решти населення можна спостерігати зниження довіри та лояльності до режиму».
4 березня Олександр Лукашенко заявив: «Іноді прикро, що я день у день продовжую переконувати, що ми нікуди не підемо, ми захищатимемо нашу землю. Якщо ви мене не чуєте, то вам можна обирати нового президента. Я знаю, що таке наші діти. У мене немає потреби й бажання посилати їх на якусь війну», — наголосивши, що білоруська армія потрібна вдома, бо прикриває собою спини російських солдатів із західного напрямку.
Проте Вадим Прокоп'єв, колишній білоруський ресторатор, автор відеоблогу «Радіо Гаага», вважає, що сценарій, коли Лукашенко таки відправить війська в Україну, щоб відрізати її від європейських постачань зброї, цілком можливий, оскільки Білорусь уже глибоко зав'язла у відносинах з москвою.
За словами директора інституту політичних досліджень «Політична сфера» Андрія Казакевича, «загроза війни викликає невдоволення та тривожність серед людей різних політичних поглядів, бо традиційно білоруси проти участі у військових діях. І хоча відданий Лукашенку електорат, а це 12-15% населення, підтримує його, але серед решти населення можна спостерігати зниження довіри та лояльності до режиму».
4 березня Олександр Лукашенко заявив: «Іноді прикро, що я день у день продовжую переконувати, що ми нікуди не підемо, ми захищатимемо нашу землю. Якщо ви мене не чуєте, то вам можна обирати нового президента. Я знаю, що таке наші діти. У мене немає потреби й бажання посилати їх на якусь війну», — наголосивши, що білоруська армія потрібна вдома, бо прикриває собою спини російських солдатів із західного напрямку.
Проте Вадим Прокоп'єв, колишній білоруський ресторатор, автор відеоблогу «Радіо Гаага», вважає, що сценарій, коли Лукашенко таки відправить війська в Україну, щоб відрізати її від європейських постачань зброї, цілком можливий, оскільки Білорусь уже глибоко зав'язла у відносинах з москвою.
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