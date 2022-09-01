17:04 23 серпня Київ, Україна

59% росіян негативно ставиться до західних цінностей, у тому числі демократії, решта 41% людей вважає, що росія може взяти від Заходу багато корисного.

Про це свідчать результати опитування всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Серед противників всього західного: активні телеглядачі (78%), володарі поганої освіти (83%), мешканці невеликих населених пунктів (64-65%), люди похилого віку (70%).

Прихильниками ідеї, що росія може взяти від Заходу багато корисного, насамперед є молоді респонденти до 34 років (50-55%), мешканці великих міст (42-43%) та користувачі інтернету (48%). Серед громадян з вищою освітою 40% висловили лояльність до західного способу життя та мислення.

"Можна припустити, що цей поділ суспільства формує різні запити на цінності та напрямки суспільного розвитку і західний вектор залишається важливим для активної, молодої, освіченої частини росіян", - констатували соціологи.

У лютому ВЦВГД проводив соцопитування щодо ставлення мешканців країни до військового конфлікту між росією та Україною. Більше половини росіян у віці 18–24 років та 45% громадян 25–34 років виступали проти бойових дій, проте ці дані не були відображені у пресрелізі організації — у ньому йшлося про 64-відсоткову підтримку «спецоперації», пізніше ця цифра зросла до 72%. Соцопитування від ФГД також показали, що у березні серед молоді війну не підтримували 68–73% опитаних.