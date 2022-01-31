Відмив мільярди: у Франції судять громадянина Росії

16:55 14 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 14 вересня в Парижі почався суд над громадянином Російської Федерації, якого французька влада звинувачує в крадіжці та відмиванні грошей.



Обвинувачений Олександр Винник присутній на засіданні разом з трьома адвокатами. Це Фредерік Бело, Аріан Зімра та Зої Константопулу. Раніше Бело повідомив, що розглядати справу по суті суд буде з 19 по 22 жовтня.



Винник був заарештований в липні 2017 року в Греції за запитом Мін'юсту США. Він звинувачується в причетності до крадіжки з біржі Mt. Gox криптовалюти на суму від 4 млрд до 9 млрд доларів і відмиванні її через торгову платформу BTC-e, імовірно, створену підозрюваним.



Винник перебував у в'язниці на околиці міста Салоніки, Греція. Там він не раз оголошував голодування, називаючи себе політичним в'язнем. Своєї провини підозрюваний не визнавав.



19 грудня 2019 року міністр юстиції Греції Костас Ціарас підписав рішення про послідовну екстрадицію Винника спочатку до Франції, а потім в США і Росію. Воно було виконано 23 січня. Підозрюваний знаходився в паризькій лікарні Hotel Dieu, в яку він потрапив через 35-денне голодування.



Нагадаємо, раніше поліція Нової Зеландії заморозила 90 млн доларів на рахунках новозеландської компанії Canton Business Corporation, якою, за її твердженням, володіє обвинувачений в кіберзлочинах росіянин Олександр Винник.