Скасування пресконференції путіна може бути пов'язане з антивоєнними настроями в росії — британська розвідка

14:13 13 грудня Київ, Україна

Скасування великої пресконференції президента росії володимира путіна може бути пов'язане з побоюваннями "несанкціонованого обговорення" війни росії проти України.



Про це пише розвідка Міністерства оборони Великобританії у звіті 13 грудня.



Напередодні кремль оголосив, що президент путін не проводитиме свою щорічну підсумкову пресконференцію. Це станеться вперше за 10 років.

"Пресконференція стала важливою подією в календарі публічних виступів путіна і часто використовувалася як можливість продемонструвати нібито відкритість путіна", - наголошується у звіті.

Британська розвідка вважає, що скасування, ймовірно, пов'язане з побоюваннями щодо зростаючих антивоєнних настроїв у росії.

"Хоча питання для пресконференції майже напевно перевіряються заздалегідь, скасування події, схоже, пов'язане зі зростаючим занепокоєнням щодо наростання в росії антивоєнних настроїв. У кремлі, швидше за все, дуже побоюються того, що будь-яка подія за участю путіна може супроводжуватися несанкціонованими дискусіями про "спеціальну військову операцію", - додають у зведенні.

З 2001 року володимир путін влаштовує велику пресконференцію напередодні Нового року. Подія не проводилася лише з 2009 до 2011 року, коли він був на посаді прем'єр-міністра росії. Після повернення путіна в кремль у 2012 році пресконференції щороку проходили у грудні та в середньому тривали близько 4 годин.