Скасування пресконференції путіна може бути пов'язане з антивоєнними настроями в росії — британська розвідка

Скасування великої пресконференції президента росії володимира путіна може бути пов'язане з побоюваннями "несанкціонованого обговорення" війни росії проти України.
Про це пише розвідка Міністерства оборони Великобританії у звіті 13 грудня.
Напередодні кремль оголосив, що президент путін не проводитиме свою щорічну підсумкову пресконференцію. Це станеться вперше за 10 років.
Про це пише розвідка Міністерства оборони Великобританії у звіті 13 грудня.
Напередодні кремль оголосив, що президент путін не проводитиме свою щорічну підсумкову пресконференцію. Це станеться вперше за 10 років.
Британська розвідка вважає, що скасування, ймовірно, пов'язане з побоюваннями щодо зростаючих антивоєнних настроїв у росії.
З 2001 року володимир путін влаштовує велику пресконференцію напередодні Нового року. Подія не проводилася лише з 2009 до 2011 року, коли він був на посаді прем'єр-міністра росії. Після повернення путіна в кремль у 2012 році пресконференції щороку проходили у грудні та в середньому тривали близько 4 годин.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі