Відкрито величезне нафтове родовище на сході Туреччини

16:00 16 червня Київ, Україна

На сході Туреччини, в районах, що межують з Іраком, виявлено нове нафтове родовище, потенціал якого може перевищити запаси найбільшого родовища Габар у п'ять разів.



Цю інформацію 16 червня опублікувала газета Sabah.



Згідно з повідомленням видання, вже розпочато попередні розвідувальні роботи в районі гори Като, яка знаходиться між провінціями Ширнак та Хаккярі.



Sabah зазначає, що якість виявленої нафти може порівнятися з арабською, тобто найдорожчою у світі, і мати мінімальні домішки.



На початку травня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про знаходження нафтового родовища біля гірського хребта Габар із денною продуктивністю близько 100 тисяч барелів.



Загальна вартість його запасів оцінюється приблизно у 70 мільярдів доларів.



В останні роки Туреччина активно проводить розвідку газових та нафтових родовищ на своїй території, а також у Чорному морі та Східному Середземномор'ї.