Відключення мобільного інтернету в Сенегалі: міра проти розповсюдження насильства

08:19 05 червня Київ, Україна





Цю інформацію повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву уряду Сенегалу. Уряд Сенегалу запровадив тимчасове відключення мобільного інтернету в певних регіонах країни з метою припинення насильства, яке охопило державу.Цю інформацію повідомляє агентство Reuters, посилаючись на заяву уряду Сенегалу.

"У зв'язку з поширенням ненависті та поширенням оманливих повідомлень, мобільний інтернет тимчасово відключатиметься у певні години дня", - йдеться в офіційній заяві.



Уряд не вказав точних дат і місць, де діятиме заборона, проте жителі столиці Дакара повідомили, що після обіду в неділю у них не було доступу до мобільного інтернету, коли протести зазвичай найінтенсивніші.



Reuters зазначає, що минулого тижня уряд Сенегалу вже обмежив доступ до деяких месенджерів, проте багато людей змогли обійти це обмеження.. У зв'язку з цим було ухвалено рішення значно розширити заборону.



У Сенегалі тривають зіткнення між поліцією та прихильниками опозиції через вирок колишньому кандидату у президенти Усману Сонко. Внаслідок цих протестів уже загинули щонайменше 16 людей.