Відмова Токаєва порушувати санкції зачинила двері перед носом Сбербанку

18:12 23 серпня Київ, Україна





Рішення ухвалене у зв'язку з "поточною геополітичною обстановкою", а його мета - дозволити банку відновити операції, включаючи залучення депозитів та проведення платежів, йдеться у заяві



Включений до списків «блокуючих» санкцій США та ЄС і відключений від системи SWIFT, Сбер у серпні зіткнувся з проблемами у казахстанській «дочці», якій місцеві банки оголосили платіжний бойкот. Низка банків, включаючи АТ Forte Bank та АТ First Heartland Jusan Bank, перестали проводити платежі на адресу ТАК АТ «Сбербанк», посилаючись на режим санкцій.



Порушувати санкції заради росії Казахстан не хоче, і вірить, що москва самостійно впорається зі складнощами, заявив у червні президент Касим-Жомарт Токаєв. У вівторок найбільший держбанк росії оголосив, що продає свою казахстанську доньку, якою володів із 2006 року і яка посідала в країні друге місце за розміром активів.Рішення ухвалене у зв'язку з "поточною геополітичною обстановкою", а його мета - дозволити банку відновити операції, включаючи залучення депозитів та проведення платежів, йдеться у заяві Сбера Включений до списків «блокуючих» санкцій США та ЄС і відключений від системи SWIFT, Сбер у серпні зіткнувся з проблемами у казахстанській «дочці», якій місцеві банки оголосили платіжний бойкот. Низка банків, включаючи АТ Forte Bank та АТ First Heartland Jusan Bank, перестали проводити платежі на адресу ТАК АТ «Сбербанк», посилаючись на режим санкцій.Порушувати санкції заради росії Казахстан не хоче, і вірить, що москва самостійно впорається зі складнощами, заявив у червні президент Касим-Жомарт Токаєв.

«Санкції є санкції, — сказав він. — Тим більше, ми отримуємо повідомлення про вторинні санкції з боку Заходу. Іде дуже складна, делікатна робота, яку я назвав би проходженням між Сциллою та Харібдою».

Покупцем казахстанської доньки Сбера стане держхолдінг "Байтерек", який володіє інфраструктурою та технологіями, щоб "в короткий термін повернути банк до роботи", заявили у пресслужбі російської кредитної організації. Серед претендентів на покупку також були інвестори з росії, Туреччини та Близького Сходу, розповідав раніше старший віцепрезидент Сбербанку, керівник блоку Sberbank International Тимур Козінцев.



Разом із «дочкою» «Сбера» під американські санкції потрапили дочірні структури в Казахстані Альфа-банку та ВТБ. Перший встиг продати свій банк місцевому "ЦентрКредиту". ВТБ планує залишитися в Казахстані, говорив голова банку Андрій Костін.