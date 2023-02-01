Відмова від газу РФ: Болгарія розпочала будівництво газової лінії з Сербією

17:56 01 лютого Київ, Україна

Будівництво газової лінії між Болгарією та Сербією надалі дозволить Сербії відмовитися від російського газу.. Про це повідомляє Reuters.

Як заявив міністр енергетики Болгарії Росен Христов, очікується, що 170-кілометровий газопровід, будівництво якого тривалий час відкладалося, а тепер стало дуже актуальним, буде введено в експлуатацію до кінця року.

Повідомляється, що Болгарія планує до кінця жовтня побудувати 62-кілометрову ділянку газопроводу на своїй території, Сербія, яка розпочала будівництво у лютому минулого року, також планує підготувати свою ділянку до осені.

Новий трубопровід, який частково фінансується за рахунок допомоги Європейського Союзу, надасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) до Греції та Туреччини.

Наразі єдина газова гілка між двома країнами - транспортування російського газу з газопроводу "Турецький потік" до Сербії.

Болгарія, яка була відрізана від імпорту російського газу у квітні минулого року, відкрила нову газову сполучну лінію з Грецією, якою наразі транспортується 1 млрд кубометрів азербайджанського газу на рік. Софія також уклала довгострокову угоду з Туреччиною щодо імпорту ЗПГ.