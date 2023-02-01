Відмова від газу РФ: Болгарія розпочала будівництво газової лінії з Сербією

Будівництво газової лінії між Болгарією та Сербією надалі дозволить Сербії відмовитися від російського газу.. Про це повідомляє Reuters.
Як заявив міністр енергетики Болгарії Росен Христов, очікується, що 170-кілометровий газопровід, будівництво якого тривалий час відкладалося, а тепер стало дуже актуальним, буде введено в експлуатацію до кінця року.
Повідомляється, що Болгарія планує до кінця жовтня побудувати 62-кілометрову ділянку газопроводу на своїй території, Сербія, яка розпочала будівництво у лютому минулого року, також планує підготувати свою ділянку до осені.
Новий трубопровід, який частково фінансується за рахунок допомоги Європейського Союзу, надасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) до Греції та Туреччини.
Наразі єдина газова гілка між двома країнами - транспортування російського газу з газопроводу "Турецький потік" до Сербії.
Болгарія, яка була відрізана від імпорту російського газу у квітні минулого року, відкрила нову газову сполучну лінію з Грецією, якою наразі транспортується 1 млрд кубометрів азербайджанського газу на рік. Софія також уклала довгострокову угоду з Туреччиною щодо імпорту ЗПГ.
Як заявив міністр енергетики Болгарії Росен Христов, очікується, що 170-кілометровий газопровід, будівництво якого тривалий час відкладалося, а тепер стало дуже актуальним, буде введено в експлуатацію до кінця року.
Повідомляється, що Болгарія планує до кінця жовтня побудувати 62-кілометрову ділянку газопроводу на своїй території, Сербія, яка розпочала будівництво у лютому минулого року, також планує підготувати свою ділянку до осені.
Новий трубопровід, який частково фінансується за рахунок допомоги Європейського Союзу, надасть Сербії доступ до неросійських поставок з Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ) до Греції та Туреччини.
Наразі єдина газова гілка між двома країнами - транспортування російського газу з газопроводу "Турецький потік" до Сербії.
Болгарія, яка була відрізана від імпорту російського газу у квітні минулого року, відкрила нову газову сполучну лінію з Грецією, якою наразі транспортується 1 млрд кубометрів азербайджанського газу на рік. Софія також уклала довгострокову угоду з Туреччиною щодо імпорту ЗПГ.
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