Відмова Китаю засудити росію створює "репутаційний ризик" - комісар ЄС

16:33 25 вересня Київ, Україна

Віцепрезидент Європейської комісії, комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс розкритикував відмову Китаю засудити війну росії в Україні, яка, за його словами, "впливає на імідж країни не лише серед європейських споживачів, а й для бізнесу".

Про це він сказав під час візиту до Китаю, виступаючи у Пекінському університеті, передає AFP.

"Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом Китаю у міжнародній дипломатії. Війна росії є грубим порушенням цього принципу. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни росії проти України, оскільки вона порушує фундаментальні принципи Китаю", - сказав Домбровскіс.