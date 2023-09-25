Відмова Китаю засудити росію створює "репутаційний ризик" - комісар ЄС

Віцепрезидент Європейської комісії, комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс розкритикував відмову Китаю засудити війну росії в Україні, яка, за його словами, "впливає на імідж країни не лише серед європейських споживачів, а й для бізнесу".
Про це він сказав під час візиту до Китаю, виступаючи у Пекінському університеті, передає AFP.
Зазначається, що Китай намагається позиціонувати себе як нейтральний бік в українському конфлікті, пропонуючи росії життєво важливий дипломатичний та фінансовий шлях порятунку, оскільки її міжнародна ізоляція поглиблюється.
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