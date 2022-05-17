Батько Брітні Спірс заявив, що відмовляється від опіки над дочкою

07:17 13 серпня Київ, Україна

Радісна звістка для фанатів і борців за свободу американської попспівачки Брітні Спірс. Батько Брітні Спірс Джеймі, який 13 років був її опікуном, заявив про свою згоду відмовитися від прав опіки над дочкою. Про це в четвер, 12 серпня, повідомив портал TMZ з посиланням на документи, які планують подати адвокати Джеймі Спірса.

У них він заявляє, що став постійною ціллю "безпідставних нападок", тому, на його думку, публічна битва з дочкою щодо його ролі опікуна "не відповідає його інтересам".

У той самий час, батько Брітні вважає, що реальних підстав для його відставки немає.

Також він заперечує, що коли-небудь змушував її робити що-небудь проти її волі, в тому числі виступати на сцені.

У документах йдеться про те, що Спірс готовий співпрацювати з судом для передачі опікунства над Брітні комусь іншому.

Трохи раніше співачка виступила перед судом і попросила вивести її з-під опікунства батька. Також вона заявила, що її часто змушували співати і танцювати проти її волі, а також забороняли виходити заміж і мати дітей. Тоді ж вона попросила дати їй можливість найняти власного адвоката. Раніше за неї це робив батько, мотивуючи це тим, що Брітні - неврівноважена.