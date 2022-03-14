Американець, який відбуває термін в РФ, звернувся до Байдена перед зустріччю з Путіним

Напередодні зустрічі президента США з російським лідером, до Джо Байдена звернувся громадянин Америки Пол Уїлан, який вже кілька років перебуває в ув'язненні в Росії за звинуваченням у шпигунстві. У переданому аудіозаписі ув’язнений на 16-річний термін Уїлан просить президента США допомогти йому повернутися додому. Про це у вівторок, 15 червня, повідомляє РИА Новости з посиланням на аудіозапис від сім'ї Уїлана, який надійшов в редакцію.
Брат засудженого Девід розповів, що запис зроблено 30 травня в ході розмови Пола Уїлана з батьками, і що його брат просив оприлюднити запис перед самітом президентів Росії і США, який відбудеться 16 червня в Женеві.
Засуджений знову заявив про свою невинність. "Не було ніякого злочину шпигунства. Секретний процес без доказів доводить цей факт", стверджує він.
Уїлан назвав свій арешт "викраденням американського туриста" і заявив, що його звільнення підтримують конгресмени і прості американці.
Пол Уїлан отримав 16 років колонії за вироком за шпигунство.
Мосміськсуд в червні 2020 року засудив колишнього американського морпіха Уїлана до 16 років колонії за шпигунство. Слідство фабулу справи офіційно не розкриває: з пресрелізу ФСБ слідувало лише, що Уїлана затримали в Москві в кінці 2018 року під час шпигунської акції.
Сам обвинувачений в останньому слові заявив, що шпигунством не займався. Захист стверджує, що американець став жертвою провокації: йому передали флешку, на якій він нібито очікував побачити фото з туристичної поїздки до підмосковного Сергієвого Посаду. У серпні Уїлана етапували в Мордовію, він відбуває покарання в колонії № 17 в селищі Озерний в Зубово-Полянському районі.
Нагадаємо, 28 грудня в Москві співробітники ФСБ Росії затримали, як повідомлялося, громадянина США Пола Уїлана нібито "при проведенні шпигунської акції". Порушено кримінальну справу за статтею 276 КК РФ "шпигунство".
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