Американець, який відбуває термін в РФ, звернувся до Байдена перед зустріччю з Путіним

07:44 15 червня Київ, Україна

Напередодні зустрічі президента США з російським лідером, до Джо Байдена звернувся громадянин Америки Пол Уїлан, який вже кілька років перебуває в ув'язненні в Росії за звинуваченням у шпигунстві. У переданому аудіозаписі ув’язнений на 16-річний термін Уїлан просить президента США допомогти йому повернутися додому. Про це у вівторок, 15 червня, повідомляє РИА Новости з посиланням на аудіозапис від сім'ї Уїлана, який надійшов в редакцію.

Брат засудженого Девід розповів, що запис зроблено 30 травня в ході розмови Пола Уїлана з батьками, і що його брат просив оприлюднити запис перед самітом президентів Росії і США, який відбудеться 16 червня в Женеві.

"Президент Байден, після 30 місяців несправедливого затримання з боку російського уряду - а це вдвічі довше, ніж американців тримали в заручниках у Тегерані (в 1979-1981 - ред.) - я благаю вас покінчити з цією жахливою справою з дипломатією навколо заручників", - каже Уїлан.

Засуджений знову заявив про свою невинність. "Не було ніякого злочину шпигунства. Секретний процес без доказів доводить цей факт", стверджує він.

Уїлан назвав свій арешт "викраденням американського туриста" і заявив, що його звільнення підтримують конгресмени і прості американці.

"Будь ласка, поверніть мене додому до моєї сім'ї і мого собаки Флорі, там моє місце. Дякую, пане президенте, за намір повернути мене додому", - додав він.

Пол Уїлан отримав 16 років колонії за вироком за шпигунство.

Мосміськсуд в червні 2020 року засудив колишнього американського морпіха Уїлана до 16 років колонії за шпигунство. Слідство фабулу справи офіційно не розкриває: з пресрелізу ФСБ слідувало лише, що Уїлана затримали в Москві в кінці 2018 року під час шпигунської акції.

Сам обвинувачений в останньому слові заявив, що шпигунством не займався. Захист стверджує, що американець став жертвою провокації: йому передали флешку, на якій він нібито очікував побачити фото з туристичної поїздки до підмосковного Сергієвого Посаду. У серпні Уїлана етапували в Мордовію, він відбуває покарання в колонії № 17 в селищі Озерний в Зубово-Полянському районі.

Нагадаємо, 28 грудня в Москві співробітники ФСБ Росії затримали, як повідомлялося, громадянина США Пола Уїлана нібито "при проведенні шпигунської акції". Порушено кримінальну справу за статтею 276 КК РФ "шпигунство".