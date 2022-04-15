У список санкцій щодо Білорусі потраплять і юридичні особи країни. Боррель

Олександр Лукашенко і прихильники його політики повинні понести покарання за протиправні дії повною мірою, наступними в черзі на отримання санкцій будуть юридичні особи Білорусі.
Про це на брифінгу 19 листопада за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
"Сьогодні ми домовилися рухатися далі в підготовці наступного пакета санкцій як відповідь на жорстокі дії влади і в підтримку демократичних прав білоруського народу. Ці санкції повинні торкнутися не тільки фізичних осіб, але й організацій, підприємців і фірм", - сказав він.
Боррель додав, що "репресії режиму [Олександра Лукашенка] проти білоруського народу не припиняються".
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