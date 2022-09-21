Від російських карток «Мир» відмовилися ще три країни

14:59 21 вересня Київ, Україна

Слідом за Туреччиною – у Казахстані, Вірменії та В'єтнамі перестали приймати картки російської платіжної системи «Мир».

Відмови від співпраці відбулися після попередження США та ЄС, що за роботу з «Миром» можуть бути санкції.