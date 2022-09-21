Від російських карток «Мир» відмовилися ще три країни

Слідом за Туреччиною – у Казахстані, Вірменії та В'єтнамі перестали приймати картки російської платіжної системи «Мир».
Відмови від співпраці відбулися після попередження США та ЄС, що за роботу з «Миром» можуть бути санкції.
У Вірменії обслуговування карток «Мир» припинилося у вівторок, 20 вересня. У Центробанку країни заявили, що комерційні банки «самостійно управляють своїми ризиками, зокрема, пов'язаними з санкціями», і повідомлять клієнтів про обслуговування «в належному порядку».
Також напередодні перестали приймати картки «Мир» у Народному банку Казахстану («Халик банк») та у в'єтнамському BIDV. У найбільшому банку Казахстану не назвали причин, але наголосили, що картки не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати. У найстарішому банку В'єтнаму теж обійшлися без згадки причин, уточнивши, що кредитна організація приймає картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB та UnionPay.
У понеділок, 19 вересня, працювати із російською платіжною системою відмовилися найбільші банки Туреччини. У банку Iş bankasi зазначили, що націлені працювати відповідно до національного та міжнародного законодавства, дотримуючись регулювання та принципів комерційного бізнесу. Після цього перестав приймати картки «Мир» турецький Denizbank.
Після каскаду відмов від банків-партнерів на сайті платіжної системи «Мир» закрили розділ, що повідомляє про географію прийому карток. Усі банки-відмовники раніше значилися партнерами «Миру», а загалом картки системи приймали у восьми країнах.
Також напередодні перестали приймати картки «Мир» у Народному банку Казахстану («Халик банк») та у в'єтнамському BIDV. У найбільшому банку Казахстану не назвали причин, але наголосили, що картки не обслуговуються ні через термінали, ні через банкомати. У найстарішому банку В'єтнаму теж обійшлися без згадки причин, уточнивши, що кредитна організація приймає картки VISA, Mastercard, Western Union, JCB та UnionPay.
У понеділок, 19 вересня, працювати із російською платіжною системою відмовилися найбільші банки Туреччини. У банку Iş bankasi зазначили, що націлені працювати відповідно до національного та міжнародного законодавства, дотримуючись регулювання та принципів комерційного бізнесу. Після цього перестав приймати картки «Мир» турецький Denizbank.
Після каскаду відмов від банків-партнерів на сайті платіжної системи «Мир» закрили розділ, що повідомляє про географію прийому карток. Усі банки-відмовники раніше значилися партнерами «Миру», а загалом картки системи приймали у восьми країнах.
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