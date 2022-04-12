Від Росії вимагають роз'яснити умови домовленостей щодо Карабаху

10:43 17 листопада Київ, Україна

Представники Держдепартаменту високого рангу, держсекретар США Майкл Помпео і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, очікують пояснень від РФ про роль Туреччини в домовленостях щодо Карабаху , а також розкриття всіх деталей документа.

"Вони багато говорили про Нагірний Карабах. Як дві співголови (Мінської групи ОБСЄ) вони (Франція) поділяють таку ж думку, що і ми, - ми як і раніше прихильні нашій ролі співголів в (мирному) процесі Мінської групи", - сказали американські дипломати.

За їхніми словами, глави зовнішньополітичних відомств США та Франції "визнали дії, вжиті Росією, які привели до режиму припинення вогню, яке фактично тримається близько тижня, але також визнали, що все ще залишається багато питань, які потребують ясності від Росії щодо параметрів цієї угоди, і зокрема, про роль Туреччини, і так далі, щоб отримати (більше інформації про ситуацію)".

"Вони обидва відзначили, що Росія запросила співголів в Москву для (внесення) більшої ясності, і, як ви, мабуть, бачили по новинах, між співголовами відбулися телефонні переговори", - вказали в зовнішньополітичному відомстві.

За даними дипломатів США, Ле Дріан розповів Помпео про свою бесіду з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Глави зовнішньополітичних відомств обговорили ситуацію навколо Туреччини.