Від Росії вимагають роз'яснити умови домовленостей щодо Карабаху

Представники Держдепартаменту високого рангу, держсекретар США Майкл Помпео і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, очікують пояснень від РФ про роль Туреччини в домовленостях щодо Карабаху, а також розкриття всіх деталей документа.
За їхніми словами, глави зовнішньополітичних відомств США та Франції "визнали дії, вжиті Росією, які привели до режиму припинення вогню, яке фактично тримається близько тижня, але також визнали, що все ще залишається багато питань, які потребують ясності від Росії щодо параметрів цієї угоди, і зокрема, про роль Туреччини, і так далі, щоб отримати (більше інформації про ситуацію)".
За даними дипломатів США, Ле Дріан розповів Помпео про свою бесіду з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Глави зовнішньополітичних відомств обговорили ситуацію навколо Туреччини.
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