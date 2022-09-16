Від путінської Росії нині виходить найбільша загроза для НАТО - Шольц

18:27 16 вересня Київ, Україна

Нинішня Росія є головною загрозою для країн НАТО та миру в Європі.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції бундесверу у Берліні у п'ятницю, 16 вересня.

"Від путінської росії нині виходить найбільша загроза для НАТО. Шляхом війни проти України озброєна до зубів ядерна держава намагається перекроїти кордони в Європі. Якщо росія досягне свого, то світ у Європі буде надовго втрачено". У цьому може сумніватися лише той, хто не слухає та не читає того, що говорить та пише президент путін”, – сказав канцлер ФРН.

За його словами, Збройні сили ФРН мають бути оснащені найкраще в Європі, а сама Німеччина має стати лідером у забезпеченні європейської безпеки.

"Бундесвер має стати фундаментом неядерної оборони в Європі та найдобріше оснащеною армією в Європі... Наша країна довгий час уникала розстановки справжніх пріоритетів для бундесверу. Бурити колодязі, охороняти гуманітарну допомогу, боротися з наслідками повеней, допомагати у вакцинації за часів пандемії – все це вміє така гарна армія, як бундесвер, але не в цьому полягає його ключове завдання. Його ключове завдання – захист свободи у Європі”, – заявив Шольц.

Він закликав країни Європу взяти на себе значно більше відповідальності в НАТО і знову пообіцяв, що Німеччина виконає зобов'язання відраховувати на оборонні потреби 2% ВВП.



Олаф Шольц також висловився за посилення співпраці з партнерами НАТО у сфері розробки нових систем озброєнь. Він висловив готовність послабити жорсткі експортні обмеження у Німеччині, які, на думку критиків, перешкоджають розширенню такої співпраці.