Від путінської Росії нині виходить найбільша загроза для НАТО - Шольц

Нинішня Росія є головною загрозою для країн НАТО та миру в Європі.
Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції бундесверу у Берліні у п'ятницю, 16 вересня.
За його словами, Збройні сили ФРН мають бути оснащені найкраще в Європі, а сама Німеччина має стати лідером у забезпеченні європейської безпеки.
Він закликав країни Європу взяти на себе значно більше відповідальності в НАТО і знову пообіцяв, що Німеччина виконає зобов'язання відраховувати на оборонні потреби 2% ВВП.
Олаф Шольц також висловився за посилення співпраці з партнерами НАТО у сфері розробки нових систем озброєнь. Він висловив готовність послабити жорсткі експортні обмеження у Німеччині, які, на думку критиків, перешкоджають розширенню такої співпраці.
Олаф Шольц також висловився за посилення співпраці з партнерами НАТО у сфері розробки нових систем озброєнь. Він висловив готовність послабити жорсткі експортні обмеження у Німеччині, які, на думку критиків, перешкоджають розширенню такої співпраці.
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